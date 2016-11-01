Правоохранители разоблачили грабителей ювелирного магазина во Львове

Так, в Галицкий отдел полиции 29 октября с заявлением о краже обратилась 30-летняя львовянка, предприниматель, владелица ювелирного магазина. Женщина сообщила, что из помещения магазина были похищены ювелирные изделия на сумму 87 000 гривен.

Как установили правоохранители, к совершению кражи причастны охранники магазина - львовяне в возрасте 60 и 25 лет.

По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до шести лет.

Проводится досудебное расследование.