Правоохранители разоблачили грабителей ювелирного магазина во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Правоохранители разоблачили во Львове двух мужчин, причастных к ограблению ювелирного магазина, из которого украли украшений на сумму 87 000 гривен. Об этом сообщили в пресс-службе полиции во Львовской области.
Так, в Галицкий отдел полиции 29 октября с заявлением о краже обратилась 30-летняя львовянка, предприниматель, владелица ювелирного магазина. Женщина сообщила, что из помещения магазина были похищены ювелирные изделия на сумму 87 000 гривен.
Как установили правоохранители, к совершению кражи причастны охранники магазина - львовяне в возрасте 60 и 25 лет.
По факту дела открыто уголовное производство по ч.3 ст.185 (кража) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до шести лет.
Проводится досудебное расследование.