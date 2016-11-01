Правоохоронці викрили грабіжників ювелірного магазину у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Правоохоронці викрили у Львові двох чоловіків, причетних до пограбування ювелірного магазину, з якого вкрали прикрас на суму 87 тисяч гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції у Львівські області.
Так, у Галицький відділ поліції 29 жовтня з заявою про крадіжку звернулась 30-річна львів’янка, підприємець, власниця ювелірного магазину. Жінка повідомила, що з приміщення магазину було викрадено ювелірних виробів на суму 87 тисяч гривень.
Як встановили правоохоронці, до скоєння крадіжки причетні охоронці магазину — львів’яни віком 60 та 25 років.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) КК України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Проводиться досудове розслідування.