Правоохранители в этом году взяли в работу более 2 тыс. дел о домашнем насилии

Так, в Украине за январь-ноябрь 2020 года учтено 2137 уголовных производств по ст. 126-1 УКУ - домашнее насилие. Всего зарегистрировано 2845 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 708 производств, в частности из-за отсутствия состава преступления.

Также указано, что от домашнего насилия пострадали 2093 человек. Из них 1844 женщины, 12 несовершеннолетних детей и 18 малолетних детей до 14 лет.

Как сообщал УНН, Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла, что пандемия стала катализатором роста насилия в Украине. С начала года зафиксировано 2,7 тыс. правонарушений по статье домашнее насилие, против 1,5 тыс. в прошлом году.



Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский одобрил меры по предотвращению домашнего насилия.

Также напомним, Министерство внутренних дел Украины выпустило чат-бот в Telegram и Viber для противодействия домашнему насилию.