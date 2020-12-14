Правоохоронці цього року взяли в роботу понад 2 тис. справ про домашнє насильство
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. За одинадцять місяців цього року в Україні обліковано понад 2 тисячі кримінальних правопорушень через домашнє насильство. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.
Так, в Україні за січень-листопад 2020 року обліковано 2 137 кримінальних проваджень за ст. 126-1 ККУ - домашнє насильство. Загалом зареєстровано 2 845 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 708 проваджень, зокрема через відсутність складу злочину.
Також вказано, що від домашнього насильства потерпіло 2 093 осіб. З них 1 844 жінок, 12 неповнолітніх дітей та 18 малолітніх дітей до 14 років.
Як повідомляв УНН, Генпрокурор України Ірина Венедіктова заявляла, що пандемія стала каталізатором росту насильства в Україні. Від початку року зафіксовано 2,7 тис. правопорушень за статтею домашнє насильство, проти 1,5 тис. минулого року.
Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський схвалив заходи із запобігання домашньому насильству.
Також нагадаємо, Міністерство внутрішніх справ України випустило чат-бот у Telegram і Viber для протидії домашньому насильству.