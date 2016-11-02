Правоохранители разыскали мужчину, которого похитили в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Правоохранители нашли 38-летнего мужчину, которого похитили и прятали злоумышленники в Николаевской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Николаевской области.
Так, мать 38-летнего жителя Очакова обратилась в полицию и рассказала, что накануне неизвестные силой вывели ее сына из дома, избили его, заставили сесть в багажное отделение автомобиля и увезли в неизвестном направлении.
В тот же день правоохранители начали уголовное производство и поиски пропавшего. Мужчину нашли в частном доме одного из сел Очаковского района, а впоследствии задержали и четырех преступников.
Пострадавший в тяжелом состоянии был направлен в больницу, где медики поставили диагноз: "кома II-й степени, черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, костей предплечья, многочисленные синяки туловища и конечностей". Телесные повреждения оказались несовместимыми с жизнью и на следующий день мужчина скончался.
Правоохранители установили, что преступники похитили мужчину и требовали заплатить за пропавшие документы девушки-инвалида, которые тот якобы украл.
В отношении мужчин начали уголовное производство по ч.3 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) УК Украины и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины.
Похитителям грозит до десяти лет лишения свободы.