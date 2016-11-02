Правоохоронці розшукали чоловіка, якого викрали на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Правоохоронці знайшли 38-річного чоловіка, якого викрали та переховували зловмисники на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Миколаївської області.
Так, мати 38-річного жителя м. Очакова звернулась до поліції та розповіла, що напередодні невідомі силоміць вивели її сина з будинку, побили його, змусили сісти до багажного відділення автомобіля та повезли у невідомому напрямку.
Того ж дня правоохоронці розпочали кримінальне провадження та пошуки зниклого. Чоловіка знайшли в приватному будинку одного з сіл Очаківського району, а згодом затримали й чотирьох злочинців.
Потерпілий у важкому стані був направлений до лікарні, де медики поставили діагноз: “кома ІІ-го ступеня, черепно-мозкова травма, перелом основи черепа, кісток передпліччя, чисельні синці тулуба та кінцівок”. Тілесні ушкодження виявились несумісними з життям й наступного дня чоловік помер.
Правоохоронці встановили, що злочинці викрали чоловіка й вимагали заплатити за зниклі документи дівчини-інваліда, які той начебто вкрав.
Щодо чоловіків розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України та ч.2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Викрадачам загрожує до десяти років позбавлення волі.