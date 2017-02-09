Правоохранителями начато производство по факту стрельбы в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Измаильские правоохранители расследуют обстоятельства стрельбы в жилом микрорайоне на проспекте Мира, начато уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.
В 12:30 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что во дворе дома по проспекту Мира, 22-В, слышны звуки, похожие на выстрелы.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа сотрудников полиции. В ходе первоочередных следственных действий на месте происшествия была обнаружена и изъята 21 гильза от травматического оружия и три патрона марки "Сова" калибра 9 мм.
По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Правоохранители проводят мероприятия по установлению обстоятельств стрельбы и лиц, причастных к происшествию. В результате противоправных действий неизвестных лиц пострадавших нет.
Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле ночного клуба в США погибли четыре человека.