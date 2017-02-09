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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранителями начато производство по факту стрельбы в Одесской области

Киев • УНН

 • 7898 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Измаильские правоохранители расследуют обстоятельства стрельбы в жилом микрорайоне на проспекте Мира, начато уголовное производство. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

Правоохранителями начато производство по факту стрельбы в Одесской области

В 12:30 в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от неизвестного о том, что во дворе дома по проспекту Мира, 22-В, слышны звуки, похожие на выстрелы.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа сотрудников полиции. В ходе первоочередных следственных действий на месте происшествия была обнаружена и изъята 21 гильза от травматического оружия и три патрона марки "Сова" калибра 9 мм.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Правоохранители проводят мероприятия по установлению обстоятельств стрельбы и лиц, причастных к происшествию. В результате противоправных действий неизвестных лиц пострадавших нет.

Как сообщал УНН, в результате стрельбы возле ночного клуба в США погибли четыре человека.

Украинские Национальные Новости

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