Правоохоронці розпочали провадження щодо стрілянини на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Ізмаїльські правоохоронці розслідують обставини стрілянини в житловому мікрорайоні на проспекті Миру, розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
О 12:30 до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що на подвір’ї будинку по проспекту Миру, 22-В, чутні звуки, схожі на постріли.
На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група співробітників поліції. В ході першочергових слідчих дій на місці події були виявлені і вилучені 21 гільза від травматичної зброї і три патрони марки “Сова” калібром 9 мм.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.
Правоохоронці проводять заходи по встановленню обставин стрілянини і осіб, причетних до події, їх місцезнаходження та затримання. У результаті протиправних дій невідомих осіб постраждалих немає.
Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля нічного клубу в США загинуло чотири особи.