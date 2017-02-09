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Правоохоронці розпочали провадження щодо стрілянини на Одещині

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Ізмаїльські правоохоронці розслідують обставини стрілянини в житловому мікрорайоні на проспекті Миру, розпочато кримінальне провадження. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.

Правоохоронці розпочали провадження щодо стрілянини на Одещині

О 12:30 до чергової частини відділу поліції надійшло повідомлення від невідомого про те, що на подвір’ї будинку по проспекту Миру, 22-В, чутні звуки, схожі на постріли.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група співробітників поліції. В ході першочергових слідчих дій на місці події були виявлені і вилучені 21 гільза від травматичної зброї і три патрони марки “Сова” калібром 9 мм.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Правоохоронці проводять заходи по встановленню обставин стрілянини і осіб, причетних до події, їх місцезнаходження та затримання. У результаті протиправних дій невідомих осіб постраждалих немає.

Як повідомляв УНН, внаслідок стрілянини біля нічного клубу в США загинуло чотири особи.

Українські Національні Новини

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