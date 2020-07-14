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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 13:25 • 112753 просмотра

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Правоохранители начали профилактические мероприятия в акватории и на побережье Азовского моря

Правоохранители начали профилактические мероприятия в акватории и на побережье Азовского моря

Киев  •  УНН

 • 10332 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Пограничники и сотрудники Нацполиции начали совместные действия и профилактические мероприятия на побережье и в акватории Азовского моря в рамках программы "Безопасное море". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служба ГПСУ.

"На Азове пограничники с Нацполицией начали совместные мероприятия "Безопасное море". Правоохранители согласовали и начали совместные действия как на побережье, так и в акватории Азовского моря с привлечением катеров пограничников и водной полиции. Профилактические мероприятия, проводимые военнослужащими отделов пограничной службы "Ялта" и "Мариуполь" во взаимодействии с территориальными подразделениями Национальной полиции, нацелены на предотвращение правонарушений среди граждан , - говорится в сообщении.

Указано, что правоохранители будут проводить разъяснительную работу для предотвращения правонарушений.

"Совместные наряды проверяют береговую полосу. В частности правоохранители контролируют, чтобы плавсредства, которые выходят в море, не нарушали требований законодательства по пограничным вопросам и не использовались для браконьерства", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, спасатели Запорожской области оказали помощь пассажирам прогулочного катера, вышедшего из строя на территории акватории Каховского водохранилища.

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