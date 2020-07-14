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Правоохоронці почали профілактичні заходи в акваторії та на узбережжі Азовського моря

Правоохоронці почали профілактичні заходи в акваторії та на узбережжі Азовського моря

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 липня. УНН. Прикордонники та працівники Нацполіції розпочали спільні дії та профілактичні заходи на узбережжі та в акваторії Азовського моря в рамках програми “Безпечне море”. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“На Азові прикордонники з Нацполіцією розпочали спільні заходи “Безпечне море”. Правоохоронці узгодили і розпочали спільні дії як на узбережжі, так і в акваторії Азовського моря із залученням катерів прикордонників та водної поліції. Профілактичні заходи, які проводять військовослужбовці відділів прикордонної служби “Ялта” та “Маріуполь” у взаємодії з територіальними підрозділами Національної поліції, націлені на запобігання правопорушень серед громадян”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що правоохоронці проводитимуть роз’яснювальну роботу для запобігання правопорушень.

“Спільні наряди перевіряють берегову смугу. Зокрема правоохоронці контролюють, щоб плавзасоби, які виходять в море, не порушували вимог законодавства з прикордонних питань та не використовувалися для браконьєрства”, - повідомили у пресслужбі.

Нагадаємо, рятувальники Запорізької області надали допомогу пасажирам прогулянкового катера, що вийшов з ладу на території акваторії Каховського водосховища.

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