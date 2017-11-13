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Правоохранители перекрыли международный канал торговлей людьми

Правоохранители перекрыли международный канал торговлей людьми

Киев  •  УНН

 • 7684 просмотра

ОДЕССА - КИЕВ. 13 ноября. УНН. Пограничники вместе с правоохранителями пресекли деятельность канала торговли людьми. Об этом корреспонденту УНН сообщили в МВД Украины.

"Одновременно в Одессе и Николаеве общей межведомственной группой проведен ряд обысков у граждан, причастных к противоправной деятельности. По результатам обысков правоохранители обнаружили паспортные документы, бланки договоров с клубами в Турции, черновые записи, блокноты, телефоны и ноутбуки, флэш-носители информации, квитанции о пересылке денег, списки лиц женского пола ", - говорится в сообщении.

Одному из фигурантов дела объявлено подозрение, он задержан. В настоящее время продолжаются следственные действия и устанавливаются другие причастные к делу лица.

По сообщению ГПСУ по результатам проведенных мероприятий в пункте пропуска "Одесса-авиа" пограничники совместно с правоохранителями обнаружили двух гражданок Украины, которые являются жертвами торговли людьми.

Напомним, Рада планирует внести изменения в законодательство об ответственности за торговлю людьми.

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