Правоохоронці перекрили міжнародний канал торгівлею людьми

"Одночасно в Одесі та Миколаєві спільною міжвідомчою групою проведено ряд обшуків у громадян, які причетні до протиправної діяльності. За результатами обшуків правоохоронці виявили паспортні документи, бланки договорів із клубами в Туреччині, чорнові записи, блокноти, телефони та ноутбуки, флеш-носії інформації, квитанції про пересилання грошей, списки осіб жіночої статі", - йдеться у повідомленні.

Одному з фігурантів справи оголошено підозру, його затримано. Наразі продовжуються слідчі дії та встановлюються інші причетні до справи особи.

За повідомленням ДПСУ за результатами проведених заходів в пункті пропуску "Одеса-авіа" прикордонники спільно з правоохоронцями виявили двох громадянок України, які є жертвами торгівлі людьми.

Нагадаємо, Рада планує внести зміни до законодавства про відповідальність за торгівлю людьми.