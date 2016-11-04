За похищенную вместе с авто одесситку требуют 200 тыс. долл. - СМИ

В полиции заявили, что по данному факту уже открыто уголовное производство, однако там не разглашают информацию, где сейчас похищенная и требовали ли злоумышленники за ее освобождение деньги. Зато в ряде одесских СМИ появилась информация о том, что за похищенную Ирину Киселеву требуют выкуп в размере 200 тыс. долл. Женщину удерживают в Киевской области. Сначала похитители хотели 5 млн грн, но потом решили перевести сумму в долларовый эквивалент.