За похищенную вместе с авто одесситку требуют 200 тыс. долл. - СМИ
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Одессе разыскивают женщину, которую похитили вместе с автомобилем. Об этом сообщает корреспондент УНН.
В полиции заявили, что по данному факту уже открыто уголовное производство, однако там не разглашают информацию, где сейчас похищенная и требовали ли злоумышленники за ее освобождение деньги. Зато в ряде одесских СМИ появилась информация о том, что за похищенную Ирину Киселеву требуют выкуп в размере 200 тыс. долл. Женщину удерживают в Киевской области. Сначала похитители хотели 5 млн грн, но потом решили перевести сумму в долларовый эквивалент.