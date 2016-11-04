За викрадену разом із авто одеситку вимагають 200 тис. дол. — ЗМІ
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Одесі розшукують жінку, яку викрали разом із автомобілем. Про це повідомляє кореспондент УНН.
В поліції заявили, що за цим фактом вже відкрито кримінальне провадження, однак не розголошують інформацію, де наразі викрадена та чи вимагали зловмисники за її звільнення гроші. Натомість у низці одеських ЗМІ з'явилась інформація про те, що за викрадену Ірину Кисельову вимагають викуп у розмірі 200 тис. дол. Наращі жінку утримують у Київській області. Спочатку викрадачі хотіли 5 млн грн, але потім вирішили перевести суму в доларовий еквівалент.