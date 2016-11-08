Правоохранители не нашли взрывчатки в одесском суде
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Информация о заминировании Апелляционного суда в Одессе не подтвердилась, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.
"Специалисты взрывотехнической службы о 15.30 закончили проверку здания Апелляционного суда. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено ", - сообщили в полиции.
Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.