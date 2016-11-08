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15 марта, 19:03 • 112986 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160182 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134078 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126849 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110728 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104437 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100754 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители не нашли взрывчатки в одесском суде

Правоохранители не нашли взрывчатки в одесском суде

Киев • УНН

 • 7192 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Информация о заминировании Апелляционного суда в Одессе не подтвердилась, правоохранители не обнаружили никаких взрывоопасных предметов. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции в Одесской области.

"Специалисты взрывотехнической службы о 15.30 закончили проверку здания Апелляционного суда. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено ", - сообщили в полиции.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

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