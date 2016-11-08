Правоохранители не нашли взрывчатки в одесском суде

"Специалисты взрывотехнической службы о 15.30 закончили проверку здания Апелляционного суда. В результате никаких взрывных устройств не обнаружено ", - сообщили в полиции.

Сведения об этом событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.