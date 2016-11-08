Правоохоронці не знайшли вибухівки в одеському суді
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Інформація про замінування Апеляційного суду в Одесі не підтвердилась, правоохоронці не виявили жодних вибухонебезпечних предметів. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції в Одеській області.
“Фахівці вибухотехнічної служби об 15.30 закінчили перевірку будівлі Апеляційного суду. В результаті жодних вибухових пристроїв не виявлено”, — повідомили у поліції.
Відомості про цю подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.