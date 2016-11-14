Правоохранители в Днепропетровской области изъяли наркотиков и оружия на 250 тыс. гривен

Задержанный сбывал наркотики бесконтактным способом или же методом “закладок”. Во время обыска у него изъято более ста миллилитров наркотического вещества “опий ацетилированный” или же так называемой “ширки”, 300 грамм “маковой соломы”, банковские карты для получения выручки, а также револьвер. По ценам “черного” рынка общая стоимость изъятой партии веществ составляет около 13 тысяч грн.

Кроме этого, полицейские изъяли у него деньги, полученные в результате реализации наркотиков — около 25 тысяч гривен и одну тысячу долларов США.

В Новомосковске задержали изготовителя и сбытчика преимущественно “метамфетамина”. Во время обыска в его квартире изъят “опий ацетилированный”, литр “опия экстракционного”, полкилограмма “марихуаны”, готовый кристаллизованный “метамфетамин”, два литра жидкого “метамфетамина”, таблетки и препарат наркотического действия, прекурсоры для изготовления так называемого “пороха”, пистолет, калибром 9 мм, патроны к нему, а также разнообразное лабораторное оборудование, с помощью которого хозяин всего перечисленного “добра” изготавливал свою продукцию. Касса выручки в этот раз была не слишком большая — две с половиной тысячи гривен.

В помещении находился сообщник хозяина, который использовал помещение для употребления психотропов в более-менее комфортных условиях. По ценам “черного” рынка изъятый в этом случае трофей правоохранителей может стоить больше, чем 230 тысяч гривен. На данный момент изъятое направлено на экспертное исследование.

Открыты уголовные производства по статьям 263, 307 и рядом других Уголовного кодекса Украины, согласно которым наркосбытчикам может грозить наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.