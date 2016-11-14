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Правоохоронці на Дніпропетровщині вилучили наркотики та зброю на 250 тисяч гривень

Правоохоронці на Дніпропетровщині вилучили наркотики та зброю на 250 тисяч гривень

Київ • УНН

 • 6829 перегляди

ДНІПРО-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Правоохоронці провели рейди на Дніпропетровщині, зокрема у Кривому Розі та Новомосковську. Так, у Кривому Розі затримано наркозбувача. Про це проінформували працівники правління з обслуговування Дніпропетровської та запорізької областей Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції, повідомляє УНН.

Затриманий збував наркотики безконтактним способом або ж методом “закладок”. Під час обшуку у нього вилучено більше ста мілілітрів наркотичної речовини “опій ацетильований” або ж так званої “ширки”, 300 грамів “макової соломи”, банківські картки для отримання виторгу, а також револьвер. За цінами “чорного” ринку загальна вартість вилученої партії речовин складає близько 13 тисяч грн.

Крім цього, поліцейські вилучили у нього гроші, отримані в результаті реалізації наркотиків — близько 25 тисяч гривень та одну тисячу доларів США.

У Новомосковську тоді ж затримано виробника та збувача переважно “метамфетаміну”. Під час обшуку у його помешканні вилучено “опій ацетильований”, літр “опію екстракційного”, півкілограма “марихуани”, готовий кристалізований “метамфетамін”, два літри рідкого “метамфетаміну”, пігулки та препарат наркотичної дії, прекурсори для виготовлення так званого “пороху”, пістолет, калібром 9 мм, набої до нього, а також різноманітне лабораторне обладнання, за допомогою якого господар усього перерахованого “добра” виготовляв свою продукцію. Каса виторгу в цей раз була не надто велика — дві з половиною тисячі гривень.

У приміщенні знаходився спільник господаря, який використовував приміщення для вживання психотропів у більш-менш комфортних умовах. За цінами “чорного” ринку вилучений у цьому випадку трофей правоохоронців може коштувати більше, ніж 230 тисяч гривень. На цей момент вилучене направлено на експертне дослідження.

Відкрито кримінальні провадження за статтями 263, 307 та низкою інших Кримінального кодексу України, відповідно до яких наркозбувачам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років із конфіскацією майна.

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