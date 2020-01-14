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Правоохранители ликвидировали более 400 АЗС по всей Украине

Правоохранители ликвидировали более 400 АЗС по всей Украине

Киев  •  УНН

 • 10242 просмотра

КИЕВ. 14 января. УНН. Служба безопасности Украины ликвидировала 407 нелегальных АЗС в 9 областях Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Во исполнение поручения Президента Украины Служба безопасности продолжает проверять законность осуществления хозяйственной деятельности автомобильными заправочными комплексами по всей Украине. В результате проверочных мероприятий с начала этого года в 9 областях было выявлено и прекращено деятельность еще 407 нелегальных заправок", - говорится в сообщении.

Так, оперативники спецслужбы разоблачили 285 нелегальных АЗС в столичном регионе. Заправки действовали с грубым нарушением правил безопасности и без соответствующих разрешительных документов. Сбыт горючего сомнительного качества происходил в обход налогового законодательства. Это приводило к масштабному недополучению средств бюджетами различных уровней, в том числе из-за неуплаты акцизного сбора.

Сообщается, что по аналогичной схеме действовали подпольные заправочные комплексы в Хмельницкой области. Сотрудники СБУ обнаружили на территории области 38 нелегальных заправок. По оперативной информации, ежедневно злоумышленники сбывали до 5 тонн контрафактного бензина и тонну дизельного топлива. Во время следственных действий правоохранители изъяли имущество и оборудование более чем 1,5 миллиона гривен, документацию, печати и черновые записи, доказывающие незаконную деятельность.

В южном регионе правоохранители закрыли 52 нелегальные автозаправки, в центральной Украине - 16 АЗС, в районе проведения операции Объединенных сил правоохранители прекратили деятельность еще 16 незаконных АЗС.

"По всем фактам противоправного функционирования АЗС открыто ряд уголовных производств. Точные суммы нанесенного государству ущерба устанавливаются", - добавляется в сообщении.

Напомним, прокуратура прекратила деятельность 631-й нелегальной АЗС.

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