Офіс Генпрокурора відзвітував про закриття 631-ї нелегальної АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Прокуратура припинила діяльність 631-ї нелегальної АЗС. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу Генерального прокурора України, повідомляє УНН.
Повідомляється, що прокуратура спільно з правоохоронними органами розпочали 343 кримінальні провадження стосовно протиправної діяльності нелегальних автозаправних станцій.
“В межах проваджень за фактами незаконного виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою вже припинено діяльність 631-ї нелегальної автозаправної станції, 76 АЗС — добровільно демонтовано.
Робота на даному напрямі триває”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявляв про ліквідацію незаконних АЗС до 9 січня.
Станом на 10 січня правоохоронці викрили майже 1400 нелегальних АЗС.