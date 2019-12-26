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В Україні до 9 січня хочуть закрити нелегальні АЗС

В Україні до 9 січня хочуть закрити нелегальні АЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук анонсував закриття нелегальних АЗС до 9 січня. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

“Усі АЗС будуть працювати за ліцензіями або не будуть працювати взагалі. Уряд бореться з нелегальними ринками, зокрема з тіньовим обігом пального. Дав доручення Державній фіскальній службі, правоохоронцям і органам контролю до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему”, — написав Гончарук.

За його словами, наразі вже демонтовано 46 незаконних АЗС.

“Розпочато 18 кримінальних проваджень. 31 об’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій”, — додав він

Нагадаємо, на початку тижня представники АЗС обговорювали з Президентом Володимиром Зеленським питання зниження цін на пальне через зміцнення курсу гривні.

Мова йшла про зниження реальної ціни, а не про “акційні” пропозиції в мережевих програмах лояльності.

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