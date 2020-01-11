Офис Генпрокурора отчитался о закрытии 631-й нелегальной АЗС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Прокуратура пресекла деятельность 631-й нелегальной АЗС. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Генерального прокурора Украины, сообщает УНН.
Сообщается, что прокуратура совместно с правоохранительными органами начали 343 уголовных производства в отношении противоправной деятельности нелегальных автозаправочных станций.
"В рамках производств по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров, нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью уже прекращена деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции, 76 АЗС - добровольно демонтированы.
Работа на данном направлении продолжается", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявлял о ликвидации незаконных АЗС до 9 января.
По состоянию на 10 января правоохранители разоблачили почти 1400 нелегальных АЗС.