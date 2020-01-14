Правоохоронці ліквідували понад 400 АЗС по всій Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 січня. УНН. Служба безпеки України ліквідувала 407 нелегальних АЗС у 9 областях України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
"На виконання доручення Президента України Служба безпеки продовжує перевіряти законність здійснення господарської діяльності автомобільними заправними комплексами по всій Україні. У результаті перевірочних заходів з початку цього року у 9 областях було виявлено та припинено діяльність ще 407 нелегальних заправок", - сказано у повідомленні.
Так, оперативники спецслужби викрили 285 нелегальних АЗС у столичному регіоні. Заправки діяли з грубим порушенням правил безпеки та без відповідних дозвільних документів. Збут пального сумнівної якості відбувався в обхід податкового законодавства. Це призводило до масштабного недоотримання коштів бюджетами різних рівнів, зокрема через несплату акцизного збору.
Повідомляється, що за аналогічною схемою діяли підпільні заправні комплекси на Хмельниччині. Співробітники СБУ виявили на території області 38 нелегальних заправок. За оперативною інформацією, щодня зловмисники збували до 5 тонн контрафактного бензину та тонну дизельного пального. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили майно та обладнання на понад 1,5 мільйона гривень, документацію, печатки та чорнові записи, що доводять незаконну діяльності.
У південному регіоні правоохоронці закрили 52 нелегальні автозаправки, у центральній Україні - 16 АЗС, у районі проведення операції Об'єднаних сил правоохоронці припинили діяльність ще 16 незаконних АЗС.
"За всіма фактами протиправного функціонування АЗС відкрито низку кримінальних проваджень. Точні суми завданих державі збитків встановлюються", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, прокуратура припинила діяльність 631-ї нелегальної АЗС.