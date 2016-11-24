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Правоохранители Хмельницкой области изъяли арсенал оружия у 19-летнего жителя Славуты

Киев • УНН

 • 6736 просмотра

ХМЕЛЬНИЦКИЙ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Правоохранители Хмельницкой области изъяли арсенал оружия у 19-летнего жителя Славуты. Об этом сообщают в ГУНП в Хмельницкой области, передает корреспондент УНН.

Правоохранители Хмельницкой области изъяли арсенал оружия у 19-летнего жителя Славуты

В ходе санкционированного обыска, который вчера, 23 ноября, был проведен в его гараже, работники полиции изъяли гранату РГД-5 и запал к ней, а также 90 патронов различного калибра. Все изъятое правоохранители направили на экспертизу.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас правоохранители выясняют происхождение боеприпасов.

В феврале этого года молодой человек был приговорен Славутским районным судом к двум годам ограничения свободы за незаконное завладение транспортным средством и находился на испытательном сроке. Однако опять молодой человек попал в поле зрения правоохранителей.

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