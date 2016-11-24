Правоохоронці Хмельниччини вилучили арсенал зброї у 19-річного жителя Славути

У під час санкціонованого обшуку, який вчора, 23 листопада, було проведено в його гаражі, працівники поліції вилучили гранату РГД-5 та запал до неї, а також 90 набоїв різного калібру. Усе вилучене правоохоронці направили на експертизу.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами” Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Наразі правоохоронці з’ясовують походження боєприпасів.

У лютому цього року молодий чоловік був засуджений Славутським районним судом до двох років обмеження волі за незаконне заволодіння транспортним засобом і перебував на іспитовому терміні. Проте знову молодий чоловік потрапив у поле зору правоохоронців.