Правоохранители 2 мая в Одессе задержали 14 человек

"В течение сегодняшнего дня правоохранителями в Одессе были задержаны 14 человек. В отношении четырех из них составлены админпротоколы. У одного из задержанных обнаружили холодное оружие, еще у двух - наркотические вещества, по этим фактам решается вопрос о начале уголовных производств", - отметил первый заместитель министра.

По его словам, день прошел спокойно, все службы работали слаженно и организованно.

Председатель Одесской областной администрации Максим Степанов сообщил, что усиленный режим несения службы в Одессе продлится до 17 мая.

Напомним, 2 мая в Одессе дважды "минировали" Куликово поле.