Правоохоронці 2 травня в Одесі затримали 14 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Протягом 2 травня в Одесі правоохоронці затримали 14 осіб. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, передає УНН з посиланням на прес-службу МВС України.
“Протягом сьогоднішнього дня правоохоронцями в Одесі було затримано 14 осіб. Відносно чотирьох з них складені адмінпротоколи. У одного із затриманих виявили холодну зброю, ще у двох — наркотичні речовини, за цими фактами вирішується питання про початок кримінальних проваджень” — відзначив перший заступник міністра.
За його словами, день пройшов спокійно, всі служби працювали злагоджено і організовано.
Голова Одеської обласної адміністрації Максим Степанов повідомив, що посилений режим несення служби в Одесі триватиме до 17 травня.
Нагадаємо, 2 травня в Одесі двічі "мінували" Куликове поле.