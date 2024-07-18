Для поддержки трудоустройства людей с инвалидностью правительство ввело компенсационные программы для работодателей. Об этом УНН пишет со ссылкой на Министерство реинтеграции.

Детали

Отмечается, что работодатели получают различные виды компенсаций.

В частности, работодателям, которые принимают на работу людей с инвалидностью I и II групп и обустраивают под их потребности рабочие места, государство осуществляет компенсацию:

за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью I группы - до 106,5 тысяч гривен;

за обустройство рабочего места для человека с инвалидностью II группы - 71 тысячу гривен.

Еще одна компенсация предусматривает, что за трудоустройство лиц с инвалидностью, которые имеют статус зарегистрированного безработного, государство компенсирует 50% фактических расходов на оплату труда, но не более размера минимальной заработной платы (сейчас это 8000 тысяч гривен). Общий срок компенсации в течение года составляет 6 месяцев.

Кроме того, работодатель, который трудоустроил ВПЛ с инвалидностью, может получать компенсацию в размере минимальной заработной платы в течение 6 месяцев.

Напомним,

Компенсация за трудоустройство участников боевых действий, тех кому до наступления права на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет и граждан, находящихся в статусе зарегистрированного безработного более 1 месяца составляет 8 тыс. грн (50% фактических расходов на оплату труда, но не более размера минимальной заработной платы).

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