Правительство выделило 1,9 млрд гривен на фортификации в Запорожье в 2024 году - Шмыгаль

Кабмин в 2024 году выделил более 1,9 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений в Запорожье. Выполнение работ завершено на 100%. Об этом сообщил Премьер министр Украины Денис Шмыгаль во время выездного заседания правительства, передает УНН.

В 2024 году Правительство выделило Запорожью более 1,9 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений. Состояние выполнения работ 100%, 358 военных опорных пунктов было подготовлено, также сделано сотни километров оборонительных линий - сказал Шмыгаль.

По его словам, старт строительства и экспулатация фортификационных сооружений остается на постоянном контроле Правительства.

Напомним

Кабмин в этом году направил более 37 млрд грн на создание и строительство фортификаций в третьей линии обороны. В большинстве работы успешно завершены.