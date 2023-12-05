Правительство уволило первого заместителя главы Госспецсвязи

В регионы доставили более 56 тысяч доз вакцины против COVID-19

В области доставили 56 160 доз вакцины против COVID-19 Comirnaty компании Pfizer для проведения бесплатных прививок для взрослых и детей в возрасте от 5 до 12 лет. Более 16 миллионов украинцев получили по крайней мере одну дозу вакцины.