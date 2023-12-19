Правительство утвердило дополнительную помощь пострадавшим от войны громадам и усовершенствовало компенсацию недопоступления от НДФЛ

Кабинет министров принял постановление о дополнительной помощи деоккупированным и пострадавшим от войны громадам и усовершенствовал компенсацию реверсной дотации за октябрь-декабрь и компенсацию недопоступления от НДФЛ. Об изменениях сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль в речи во время заседания правительства во вторник, пишет УНН.

Сегодня принимаем постановление о дополнительной помощи деоккупированным громадам и громадам, пострадавшим от войны. Совершенствуем компенсацию реверсной дотации за октябрь-декабрь и компенсацию недопоступления от НДФЛ - сказал Шмыгаль.

Премьер указал, что полученные средства органы местного самоуправления потратят на зарплаты бюджетникам и на оплату коммунальных услуг.

Как отметил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, речь идет об изменениях, которые внесены в Порядок и условия предоставления в 2023 году дополнительной дотации из госбюджета местным на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных, временно оккупированных и других территориях Украины, подвергшихся негативному влиянию в связи с полномасштабной войной РФ.

А также дополнен Порядок новым пунктом о компенсации местным бюджетам, которые перечисляют в 2023 году реверсную дотацию в госбюджет, перечисленной в октябре и определенной к перечислению в ноябре-декабре 2023 года реверсной дотации; и по компенсации от недопоступления налога на доходы физических лиц (без поступления налога на доходы физических лиц с денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, полученных военнослужащими и лицами рядового и начальствующего состава) в октябре-декабре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

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Шмыгаль также указал, что на середину декабря государство предоставило местным бюджетам в виде трансфертов более 178 млрд грн. А также почти 10,6 млрд грн субвенции для реализации проектов на объектах социальной сферы и ЖКХ.

"Всего за 11 месяцев этого года поступления в местные бюджеты, без учета трансфертов, увеличились на 15% по сравнению с 2022 годом. Остатки средств на счетах по сравнению с началом года выросли почти на 58% и составляют около 182 млрд грн. Финансовая база громад остается прочной", - указал Шмыгаль.

В целом, по его словам, за 11 месяцев расходы из госбюджета составили 2,6 трлн грн, из них половину направили на оборону. "Это сегодня самое главное. И это будет нашим приоритетом в будущем", - отметил он.

Второй приоритет, по его словам, - социальное обеспечение. "Более 473 млрд грн или 18% от всех расходов направили на пенсии и помощь нашим людям, которые больше всего в этом нуждаются. Финансируем эти статьи в полном объеме", - сказал Шмыгаль.

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