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Украина с начала года аккумулировала почти 2 трлн грн в госбюджет - Шмыгаль

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 00:20  •  2008 просмотра

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Премьер-министр Украины Шмыгаль сообщил, что за 11 месяцев страна аккумулировала почти 2 триллиона гривен ресурсов государственного бюджета, включая 400 миллиардов гривен дотаций, потратив при этом 3,4 триллиона гривен, в первую очередь на безопасность и оборону.

За 11 месяцев Украина аккумулировала в общем и специальном фонде госбюджета почти 2 трлн грн внутренних ресурсов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

За 11 месяцев этого года мы аккумулировали в общем и специальном фонде госбюджета почти 2 трлн грн внутренних ресурсов: налогов, сборов, пошлин и других платежей, а также около 400 млрд грн грантов от партнеров. Благодарны всем украинцам, которые делают свой вклад в победу. Мы благодарны каждому предпринимателю. Тем, кто платит налоги, создает новые производства, генерирует рабочие места

сказал Шмыгаль.

Также премьер-министр отметил, что в этом году государство потратило 3,4 трлн грн. Прежде всего на безопасность и оборону, а также на критически важные бюджетные статьи расходов. Бюджетный дефицит в более 1 трлн грн, по его словам словам, покрывается при поддержке партнеров.

За 11 месяцев Украина получила 37,4 млрд долларов внешнего финансирования, из них в ноябре - около 2 млрд долларов. Это, в частности, макрофинансовая помощь от ЕС, средства от МВФ, займы Канады, МБРР, Всемирного банка и другая помощь. Особенно ценным для нас является грантовый ресурс. Он дает возможность покрывать текущие расходы, инвестировать в восстановление и развитие без увеличения долговых обязательств

отметил глава правительства

Кроме того, по его словам почти 405 млрд грн грантов получила Украина в январе-ноябре. Прежде всего от США, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии и других государств-партнеров.

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В 2023 году через фонды Всемирного банка мы привлекли 14 млрд долларов. Развернуто беспрецедентно масштабное сотрудничество, которое уже сейчас дает результаты. Сейчас со Всемирным банком при поддержке правительства Японии начинаем еще два важных проекта. Первый - для финансирования аграрной отрасли в размере 550 млн долларов. Второй - для финансирования социальных пособий. В частности, субсидий и выплат ВПЛ объемом 1,2 млрд долларов

отметил Шмыгаль.

Как подчеркнул премьер-министр, Украина рассчитывает, что в декабре партнеры в очередной раз продемонстрируют надежную и прогнозируемую поддержку, и наше государство будет иметь ресурсы для укрепления тыла, пока украинские защитники противостоят врагу на фронте.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономика
Україна з початку року акумулювала майже 2 трлн грн у держбюджет – Шмигаль
Ukraine has accumulated almost UAH 2 trillion to the state budget since the beginning of the year - Shmyhal
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Украина с начала года аккумулировала почти 2 трлн грн в госбюджет - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Шмыгаль сообщил, что за 11 месяцев страна аккумулировала почти 2 триллиона гривен ресурсов государственного бюджета, включая 400 миллиардов гривен дотаций, потратив при этом 3,4 триллиона гривен, в первую очередь на безопасность и оборону.

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