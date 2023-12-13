Правительство Швеции планирует предоставить Украине зимний пакет помощи для поддержки инфраструктуры - Кристерссон
Киев • УНН
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о планах по зимнему пакету помощи для поддержки гражданской инфраструктуры Украины в критическое время. На совместной пресс-конференции с президентом Зеленским Кристерссон отметил будущее Украины в ЕС.
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что шведское правительство планирует утвердить зимний пакет помощи для поддержки гражданской инфраструктуры Украины, передает корреспондент УНН.
Детали
На данный момент ситуация очень серьезная. Это критическое время как для краткосрочной и долгосрочной поддержки Украины. На короткий срок необходима та помощь, которая потребуется на зиму. И шведское правительство согласует зимний пакет для вашего гражданского сектора. И на долгосрочную перспективу мы также поддержим Украину
Премьер Швеции добавил, что завтра также Европейский совет будет обсуждать бюджет ЕС и расширение Европейского Союза.
Вопрос Украины будет для нас самым важным на завтрашнем и пятничном заседании. И важно подчеркнуть, что будущее Украины - в Европейском Союзе
Напомним
Премьер министр Норвегии Йонас Гар Стере во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским объявил о дополнительной помощи Украине.
Правительство Швеции планирует предоставить Украине зимний пакет помощи для поддержки инфраструктуры - Кристерссон
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон объявил о планах по зимнему пакету помощи для поддержки гражданской инфраструктуры Украины в критическое время. На совместной пресс-конференции с президентом Зеленским Кристерссон отметил будущее Украины в ЕС.
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