Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств: что нужно знать

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт
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Все, к чему прикасается Гетманцев, убивает украинскую экономику - эксперт

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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир
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путин "неожиданно" выиграл выборы в рф: как отреагировали "коллеги"-диктаторы и цивилизованный мир

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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
18 марта 2024, 09:47  •  137566 просмотра

НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
18 марта 2024, 08:54  •  133194 просмотра

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
18 марта 2024, 06:06  •  131885 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  191640 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190980 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  187762 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170695 просмотра

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13 марта 2024, 09:59  •  379267 просмотра

Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств: что нужно знать

Кабинет министров расширил государственную поддержку фермеров, увеличив дотации на гектар для малых фермеров, предоставив дополнительные дотации фермерам на деоккупированных территориях и введя дотации за содержание крупного рогатого скота, коз и овец.

Экономика •   •  3062 просмотра
Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств: что нужно знать

YouTube внедряет новые правила для контента с использованием ИИ

YouTube вводит новые правила, которые требуют от создателей контента маркировать реалистичные видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, чтобы повысить прозрачность и построить доверие со зрителями.

Технологии •   •  4165 просмотра
YouTube внедряет новые правила для контента с использованием ИИ

Украина и НАТО будут работать над углублением сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций

Украина и НАТО договорились об углублении сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций, где Украина поделится своим опытом противодействия российской пропаганде и дезинформации во время войны.

Война •   •  8659 просмотра
Украина и НАТО будут работать над углублением сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций

В россии назначили нового и.о. главкома ВМФ: что о нем известно

россия назначила адмирала александра моисеева исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ, заменив адмирала николая евменова после значительных потерь российских кораблей.

Новости Мира •   •  5266 просмотра
В россии назначили нового и.о. главкома ВМФ: что о нем известно

Боррель хочет использовать 90% доходов от замороженных активов рф на вооружение для Украины: обещает предложение в среду

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил использовать 90% поступлений от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира, а остальные 10% направить в бюджет ЕС на украинскую оборонную промышленность.

Война •   •  7918 просмотра
Боррель хочет использовать 90% доходов от замороженных активов рф на вооружение для Украины: обещает предложение в среду

Определены 72 профтеха, где будут обучать профессиям необходимых для восстановления Украины - МОН

Определены первые 72 профессионально-технические учебные заведения, которые получат 500 миллионов гривен государственных средств на модернизацию своих мастерских, среди которых наиболее востребованными направлениями являются сельское хозяйство, общественное питание, промышленность и машиностроение, строительство и автомобильный транспорт.

Общество •   •  6465 просмотра
Определены 72 профтеха, где будут обучать профессиям необходимых для восстановления Украины - МОН

Министр обороны Германии объявил о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов евро

Германия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 500 млн евро, включающем артиллерийские снаряды, бронетехнику и транспортные средства.

Анонсы •   •  11252 просмотра
Министр обороны Германии объявил о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов евро

В Аргентине прошли протесты против правительственных мер, полиция применила слезоточивый газ

Протесты против правительственных мер жесткой экономии в Аргентине привели к столкновениям между полицией и демонстрантами, причем полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки против протестующих, которые заблокировали дороги в Буэнос-Айресе.

Новости Мира •   •  7830 просмотра
В Аргентине прошли протесты против правительственных мер, полиция применила слезоточивый газ

Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза

Украина досрочно завершит отопительный сезон в конце марта из-за плюсовой температуры, и страна спокойно пережила зиму, несмотря на атаки рф на ее инфраструктуру.

Война •   •  10420 просмотра
Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза

14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие

По меньшей мере 14 человек были убиты в богатом пригороде столицы Гаити после недель бандитских разборок, которые уже привели к отставке премьер-министра.

Новости Мира •   •  8915 просмотра
14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие