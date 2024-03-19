Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств: что нужно знать

Кабмин принял постановление, которое предусматривает расширение направлений поддержки для работы аграриев, пишет УНН.

Кабинет Министров Украины принял постановление № 300 "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в Государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции". Этот документ расширяет сферу государственной поддержки для аграриев, которые зарегистрированы в Государственном аграрном реестре, и увеличивает объемы финансовых выплат.

В частности, государственная поддержка будет предоставляться по следующим направлениям:

- Бюджетная субсидия на каждый гектар для аграриев, которые обрабатывают до 120 гектаров сельскохозяйственных земель. Размер этой субсидии увеличен с 3,1 тысячи гривен до 4 тысяч гривен на гектар.

- Отдельная бюджетная субсидия на каждый гектар для аграриев с деоккупированных территорий или территорий, где завершились военные действия. Размер этой поддержки - 8 тысяч гривен на гектар.

- Специальная бюджетная дотация для содержания крупного рогатого скота (коров) всех направлений производительности. Фермеры, которые содержат от 3 до 100 коров, могут получить 7 тысяч гривен на одну голову.

- Специальная бюджетная дотация для содержания маточного поголовья коз и/или овец. Размер этой поддержки - 2 тысячи гривен на одну голову для тех, кто содержит от 5 до 500 голов коз и овец.

Напомним

Несмотря на продолжающуюся войну с россией, украинские фермеры засеяли 68,3 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур в 12 областях под урожай 2024 года.