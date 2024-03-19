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Правительство расширило поддержку для фермерских хозяйств: что нужно знать
Кабинет министров расширил государственную поддержку фермеров, увеличив дотации на гектар для малых фермеров, предоставив дополнительные дотации фермерам на деоккупированных территориях и введя дотации за содержание крупного рогатого скота, коз и овец.
YouTube внедряет новые правила для контента с использованием ИИ
YouTube вводит новые правила, которые требуют от создателей контента маркировать реалистичные видео, созданные с помощью искусственного интеллекта, чтобы повысить прозрачность и построить доверие со зрителями.
Украина и НАТО будут работать над углублением сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций
Украина и НАТО договорились об углублении сотрудничества в сфере стратегических коммуникаций, где Украина поделится своим опытом противодействия российской пропаганде и дезинформации во время войны.
В россии назначили нового и.о. главкома ВМФ: что о нем известно
россия назначила адмирала александра моисеева исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ, заменив адмирала николая евменова после значительных потерь российских кораблей.
Боррель хочет использовать 90% доходов от замороженных активов рф на вооружение для Украины: обещает предложение в среду
Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель предложил использовать 90% поступлений от замороженных в Европе российских активов на закупку оружия для Украины через Европейский фонд мира, а остальные 10% направить в бюджет ЕС на украинскую оборонную промышленность.
Определены 72 профтеха, где будут обучать профессиям необходимых для восстановления Украины - МОН
Определены первые 72 профессионально-технические учебные заведения, которые получат 500 миллионов гривен государственных средств на модернизацию своих мастерских, среди которых наиболее востребованными направлениями являются сельское хозяйство, общественное питание, промышленность и машиностроение, строительство и автомобильный транспорт.
Министр обороны Германии объявил о новом пакете помощи для Украины на 500 миллионов евро
Германия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму 500 млн евро, включающем артиллерийские снаряды, бронетехнику и транспортные средства.
В Аргентине прошли протесты против правительственных мер, полиция применила слезоточивый газ
Протесты против правительственных мер жесткой экономии в Аргентине привели к столкновениям между полицией и демонстрантами, причем полиция применила слезоточивый газ, водометы и дубинки против протестующих, которые заблокировали дороги в Буэнос-Айресе.
Украина в этом году завершит отопительный сезон раньше - глава Нафтогаза
Украина досрочно завершит отопительный сезон в конце марта из-за плюсовой температуры, и страна спокойно пережила зиму, несмотря на атаки рф на ее инфраструктуру.
14 тел найдено после нападения на пригород столицы Гаити, где третью неделю не унимается бандитское насилие
По меньшей мере 14 человек были убиты в богатом пригороде столицы Гаити после недель бандитских разборок, которые уже привели к отставке премьер-министра.