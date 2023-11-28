Правительство приняло изменения относительно порядка предоставления гарантийных услуг покупателям техники и мобильных телефонов

В Харьковской области водитель на кроссовере насмерть сбил двух военных

В Харьковской области водитель на автомобиле Subaru Forester сбил насмерть двух военнослужащих; один из них погиб на месте, а другой позже скончался в больнице. Полиция обвиняет водителя, который сначала скрылся, в совершении двух преступлений