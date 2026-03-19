Правительство предлагает резко повысить штраф за загрязнение вод
Киев • УНН
Правительство предлагает увеличить штрафы за загрязнение вод и самовольное водопользование до 5100 гривен. Законопроект также расширяет перечень наказуемых нарушений.
Правительство предлагает усилить административную ответственность за нарушения в сфере охраны водных ресурсов, сообщили в Минэкономики в четверг, пишет УНН.
Детали
Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов".
Предполагается увеличение штрафов за самовольное водопользование, загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима, бесхозяйственное использование воды и несоблюдение правил ведения учета вод.
Например, штраф за нарушение права государственной собственности на воды возрастет с 85-136 грн до 3 400-5 100 грн. Для сравнения, штраф за аналогичные правонарушения в Хорватии составляет 1 320-2 000 евро (44 193-66 800 грн), а в Республике Словения – от 10 000 до 20 000 евро.
Законопроект также расширяет перечень нарушений, среди которых:
- несоблюдение условий разрешения на специальное водопользование,
- разрушение русел рек и водотоков при строительстве инженерных объектов,
- нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах,
- предоставление недостоверной информации в сфере государственного учета вод.
Загрязнение Днестра после атаки РФ – какие регионы пострадали больше всего16.03.26, 17:16 • 4396 просмотров