Правительство предлагает резко повысить штраф за загрязнение вод

Правительство предлагает усилить административную ответственность за нарушения в сфере охраны водных ресурсов, сообщили в Минэкономики в четверг, пишет УНН.

Детали

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов".

Предполагается увеличение штрафов за самовольное водопользование, загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима, бесхозяйственное использование воды и несоблюдение правил ведения учета вод.

Например, штраф за нарушение права государственной собственности на воды возрастет с 85-136 грн до 3 400-5 100 грн. Для сравнения, штраф за аналогичные правонарушения в Хорватии составляет 1 320-2 000 евро (44 193-66 800 грн), а в Республике Словения – от 10 000 до 20 000 евро.

Законопроект также расширяет перечень нарушений, среди которых:

несоблюдение условий разрешения на специальное водопользование,

разрушение русел рек и водотоков при строительстве инженерных объектов,

нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах,

предоставление недостоверной информации в сфере государственного учета вод.

