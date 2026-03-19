Правительство предлагает резко повысить штраф за загрязнение вод

18 марта, 17:22 • 19590 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Эксклюзив
18 марта, 16:52 • 48147 просмотра
Новолуние 19 марта: что означает и как правильно провести этот период
18 марта, 16:35 • 35837 просмотра
Первый успешный кейс экстрадиции гражданина рф по запросу Украины - Генпрокурор Кравченко о решении польского суда по Бутягину
Эксклюзив
18 марта, 11:56 • 41107 просмотра
Гривна начала укрепляться - что будет дальше с национальной валютой
18 марта, 11:12 • 54981 просмотра
рф проводит ИПСО против венгров на Закарпатье – СБУ разоблачила схему с угрозами
18 марта, 09:39 • 34860 просмотра
Интерсити между Киевом и Харьковом временно ограничат, планируют восстановить до конца марта - Укрзализныця
18 марта, 09:19 • 35360 просмотра
Politico: Трамп стремится использовать мирные переговоры по войне рф против Украины для противодействия Китаю
18 марта, 07:35 • 31077 просмотра
В ЕС перед саммитом предприняли еще одну попытку заставить Орбана разблокировать €90 млрд кредита Украине - что известно
Эксклюзив
17 марта, 22:26 • 32796 просмотра
Это вопрос уважения и этики: SOWA о выступлениях без гонорара
17 марта, 20:08 • 45725 просмотра
Евросоюз неофициально открыл все шесть переговорных кластеров для Украины - Кос
Популярные новости
Эксперты обнаружили новое шпионское ПО для iPhone, которое может поражать миллионы устройств19 марта, 00:00 • 15635 просмотра
США впервые применили новейшую противобункерную бомбу для удара по ИрануPhoto19 марта, 00:19 • 17337 просмотра
У ЕС есть стратегия по Орбану на саммите из-за €90 млрд кредита Украине - Politico06:25 • 14063 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд07:25 • 8054 просмотра
Трамп инициировал переговоры между Украиной и рф для гарантий мира - Пентагон08:07 • 9598 просмотра
публикации
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы09:28 • 2128 просмотра
Скандальная клиника Odrex рекламирует врача Русакова, которого судят по делу о смерти пациентаPhoto18 марта, 11:47 • 57020 просмотра
Первая помощь при ожогах: что действительно работает, а что делать запрещеноPhoto18 марта, 06:05 • 72278 просмотра
Почему медицинская система не защищает украинского пациента и как это изменить - объясняет эксперт
Эксклюзив
17 марта, 11:42 • 75981 просмотра
Еврейские кучки перед Песахом - что это и когда они наступят в 2026 году17 марта, 11:32 • 98570 просмотра
Правительство предлагает резко повысить штраф за загрязнение вод

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Правительство предлагает увеличить штрафы за загрязнение вод и самовольное водопользование до 5100 гривен. Законопроект также расширяет перечень наказуемых нарушений.

Правительство предлагает усилить административную ответственность за нарушения в сфере охраны водных ресурсов, сообщили в Минэкономики в четверг, пишет УНН.

Детали

Кабмин одобрил проект закона "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях с целью усиления ответственности в сфере охраны и рационального использования вод и воспроизводства водных ресурсов".

Предполагается увеличение штрафов за самовольное водопользование, загрязнение и засорение вод, нарушение водоохранного режима, бесхозяйственное использование воды и несоблюдение правил ведения учета вод.

Например, штраф за нарушение права государственной собственности на воды возрастет с 85-136 грн до 3 400-5 100 грн. Для сравнения, штраф за аналогичные правонарушения в Хорватии составляет 1 320-2 000 евро (44 193-66 800 грн), а в Республике Словения – от 10 000 до 20 000 евро.

Законопроект также расширяет перечень нарушений, среди которых:

  • несоблюдение условий разрешения на специальное водопользование,
    • разрушение русел рек и водотоков при строительстве инженерных объектов,
      • нарушение режима хозяйственной деятельности в водоохранных зонах,
        • предоставление недостоверной информации в сфере государственного учета вод.

          Загрязнение Днестра после атаки РФ – какие регионы пострадали больше всего16.03.26, 17:16 • 4396 просмотров

