Правительство поручило разработать порядок проверки связей религиозных организаций с рпц
Киев • УНН
Кабмин поручил Государственной службе по этнополитике и свободе совести разработать порядок исследования аффилированности религиозных организаций с рпц. Это решение принято после принятия закона о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф.
Кабинет министров принял протокольное решение поручить Государственной службе по этнополитике и свободе совести разработать порядок исследования на наличие признаков аффилированности религиозных организаций с рпц. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко, передает УНН.
"Правительство приняло протокольное решение об утверждении порядка проведения исследования о наличии признаков аффилированности религиозных организаций с РПЦ, деятельность которой в Украине запрещена. Сегодня правительство поддержало соответствующее предложение ГЭСС", - сообщил Гончаренко.
ГЭСС должна обеспечить внесение соответствующего проекта акта Кабмина в установленном порядке.
Напомним
В августе Верховная Рада приняла законопроект №8371 о запрете деятельности религиозных организаций, связанных с рф. Общины упц мп будут иметь 9 месяцев на разрыв связей с рпц.