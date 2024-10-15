Уряд доручив розробити порядок перевірки зв'язків релігійних організацій з рпц
Київ • УНН
Кабмін доручив Державній службі з етнополітики та свободи совісті розробити порядок дослідження афілійованості релігійних організацій з РПЦ. Це рішення прийнято після ухвалення закону про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф.
Кабінет міністрів ухвалив протокольне рішення доручити Державній службі з етнополітики та свободи совісті розробити порядок дослідження на наявність ознак афілійованості релігійних організацій із рпц. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає УНН.
"Уряд ухвалив протокольне рішення про затвердження порядку проведення дослідження щодо наявності ознак афілійованості релігійних організацій з рпц, діяльність якої в Україні заборонена. Сьогодні уряд підтримав відповідну пропозицію ДЕСС", - повідомив Гончаренко.
ДЕСС має забезпечити внесення відповідного проєкту акта Кабміну в установленому порядку.
Нагадаємо
У серпні Верховна Рада ухвалила законопроєкт №8371 про заборону діяльності релігійних організацій, пов'язаних з рф. Громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на розрив зв'язків з РПЦ.