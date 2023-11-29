Правительство Польши заявило о договоренности с перевозчиками — Мининфраструктуры Польши

Протестующие продолжат блокировать дороги для грузовиков на четырех пунктах пересечения границы, но не будут распространять блокаду еще на два, хотя они уже это готовили. О результатах договоренностей с перевозчиками сообщили в Министерстве инфраструктуры Польши, передает УНН.

Сегодняшняя встреча прошла очень хорошо. Хочу поблагодарить представителям индустрии за участие и оживленную дискуссию. спасибо также за вашу гибкость в переговорах.– сказал во время встречи министр инфраструктуры Элвин Гаджадхур. - сказал во время встречи министр инфраструктуры Элвин Гаджадхур.

Детали

29 ноября 2023 года министр инфраструктуры Алвин Гаджадхур встретился с представителями отрасли автомобильного транспорта, участвующих в акции протеста на польско-украинском границе. после встречи министр А. Гаджадхур в сопровождении председателя Комитета по защите перевозчиков и транспортных работодателей Вальдемара Ящура проинформировал общественность о договоренностях.

Министр инфраструктуры прислушался к требованиям польских перевозчиков, и обратился в Еврокомиссию с просьбой назначить комитет для проверки действия соглашения между ЕС и Украиной, согласно которому приостановили обязанность получения разрешений. Он также обратился к украинскому правительству с просьбой отключить систему электронной очереди по крайней мере на двух пунктах пропуска.

Представители перевозчики остались довольны результатами этой встречи.

Во время сегодняшней встречи мы сказали министру, что не намерены прекращать наш протест. но от того, чтобы распространить его на следующие пересечения границы, мы отказались, хотя это уже готовилось. Мы также готовы рассмотреть возможность смягчения формы нашего протеста, если польское государство усилит эффективный контроль за въезжающими грузовиками в Польшу. - заявил Вальдемар Ящур, представитель транспортной отрасли.

Министр А. Гаджадхур сообщил, что разговаривал с министром финансов и министром внутренних дел и администрации. со стороны всех этих министров есть готовность принять неотложные меры во взаимном сотрудничестве, чтобы удовлетворить требование усиление контроля.

Спасибо за ваше заявление не активизировать протест и рассмотреть возможность его смягчения, если соответствующие государственные учреждения возьмут на себя действенный контроль, - добавил А. Гаджадгур.

Дополнительно

Транспортный Совет ЕС соберется в понедельник, 4 декабря 2023 года, в Брюсселе. польская сторона уже высказала просьбу, чтобы одним из вопросов повестки дня было обсуждение последствий действия соглашения между Украиной и ЕС, которое действует с 1 июля 2022 года.