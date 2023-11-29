Правительство Польши заявило о договоренности с перевозчиками — Мининфраструктуры Польши
Министерство инфраструктуры Польши достигло соглашения с представителями перевозчиков, которые сохранят, но не расширят свой протест на пограничных переходах, после встречи, на которой были рассмотрены требования и обещаны срочные меры.
МАГАТЭ обеспокоено ростом атак вблизи Хмельницкой АЭС
Эксперты МАГАТЭ в Украине сообщают о военной активности вблизи Хмельницкой АЭС, подчеркивая ее уязвимость наряду с другими ядерными объектами из-за продолжающихся военных действий. Прямого ущерба станции нанесено не было, но инциденты подчеркивают ядерную угрозу в условиях конфликта.
Три общины Сумщины обстреляли российские оккупационные войска
Российские войска обстреляли три населенных пункта в Сумской области, в общей сложности было произведено 15 взрывов из минометов, пулеметов и гранатометов.
Внутри " шахеда "нашли SIM-карту"Киевстар"
Внутри беспилотника "Шахед" было обнаружено напечатанное на 3D-принтере устройство с SIM-картой" Киевстар", что позволяет предположить, что захватчики могли обновлять координаты или задачи миссии с помощью мобильной сети.
Медведь Балу из Хмельницкого переехал жить на Синевир
Медведь Балу, ранее живший в плохих условиях в Хмельницком зоопарке, был переведен в реабилитационный центр Национального природного парка "Синевир". Переезд произошел после того, как местные активисты и официальное расследование выступили за улучшение условий жизни медведя.
ХАМАС освободил двух израильско-российских заложников
ХАМАС освободил Елену Труфанову и ее мать Ирану Тати, которые были похищены 7 октября; муж Труфановой был убит, а ее сын остается в плену. Освобожденные пройдут медицинское обследование и воссоединятся с семьей.
Российские войска атакуют Херсон, в прибрежных районах слышны взрывы
Российские войска атакуют Херсон, в прибрежных районах города слышны взрывы, о чем сообщил городской военный начальник Роман Мрочко.
Громкие взрывы прогремели в оккупированном Токмаке
Появилась информация о взрывах в оккупированном Токмаке. Как сообщил мэр Иван Федоров, город принимает "вечерние поздравления"
В оккупированном Крыму взломали интернет-провайдеров и запустили в эфир обращение Зеленского
Интернет-провайдеры в оккупированном Крыму были взломаны - в эфир запустили обращение Президента Украины. Технические службы оккупантов работают над решением проблемы.
Зеленский о совещании в Одессе: обсудили ПВО для черноморских портов
Президент Зеленский встретился с военными в Одессе, чтобы обсудить вопросы безопасности, включая противовоздушную оборону региона и его черноморских портов.