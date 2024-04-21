Правительство Норвегии объявило о значительном увеличении военной поддержки Украины

В ближайшее время правительство Норвегии существенно увеличит поддержку Украины, включая деньги на усиление противовоздушной обороны. Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, сообщает VG, передает УНН.

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По его словам, есть значительные суммы, которые нужно использовать для покрытия насущных потребностей Украины. Однако о точной сумме он ничего не сказал.

Сначала Норвегия рассматривает возможность участия в совместном предприятии под руководством Германии, чтобы поставлять Украине лучшую защиту от ракет и беспилотников.

Правительство увеличит поддержку Украины. Это может предусматривать расширение общей рамки программы Нансена. Мы пригласим на разговор со сторонами в парламенте по этому поводу говорит Стьоре

Программа Нансена была согласована на 75 миллиардов норвежских крон в течение пяти лет и поддерживается всеми сторонами в парламенте.

Новости каждое утро сообщают о российских ракетах и беспилотниках, которые попали в гражданские здания, электростанции и убили много людей. Украина сумела защититься от этого, но начинает иссякать говорит премьер-министр Норвегии.

Министры обороны США и Норвегии обсудили поддержку Украины и стратегическое партнерство