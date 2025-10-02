Правительство готовит продажу государственных пакетов акций двух крупных банков
Кабинет Министров Украины начал подготовку к продаже государственных пакетов акций АО "Сенс Банк" и АБ "Укргазбанк". Целью является сокращение доли государственной собственности в банковском секторе и привлечение средств в Госбюджет.
Правительство своим решением дало разрешение на старт подготовки к продаже государственных пакетов акций АО "Сенс Банк" и АБ "Укргазбанк", сообщили в четверг в Минфине, пишет УНН.
Целью такого решения в министерстве назвали "сокращение доли государственной собственности в банковском секторе и привлечение средств от продажи в Госбюджет".
Продажа акций, как указано, будет осуществляться в соответствии с законодательством в три этапа:
- подготовка пакета акций к продаже;
- проведение конкурса;
- заключение договора купли-продажи.
"Принятое решение предусматривает начало подготовки к продаже пакетов акций "Сенс Банка" и "Укргазбанка"", - указали в Минфине.
