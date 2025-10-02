Уряд готує продаж державних пакетів акцій двох великих банків
Київ • УНН
Кабінет Міністрів України розпочав підготовку до продажу державних пакетів акцій АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк". Метою є скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів до Держбюджету.
Уряд своїм рішенням дав дозвіл на старт підготовки до продажу державних пакетів акцій АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк", повідомили у четвер у Мінфіні, пише УНН.
Уряд ухвалив рішення про початок підготовки до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ "Сенс Банк" та АБ "Укргазбанк"
Метою такого рішення у міністерстві назвали "скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до Держбюджету".
Продаж акцій, як вказано, здійснюватиметься відповідно до законодавства у три етапи:
- підготовка пакета акцій до продажу;
- проведення конкурсу;
- укладення договору купівлі-продажу.
"Ухвалене рішення передбачає початок підготовки до продажу пакетів акцій "Сенс Банку" та "Укргазбанку"", - вказали у Мінфіні.
Концентрація капіталу та приватизація державних банків: що чекає на банківську систему України – відповідь експерта22.08.23, 16:21 • 1958766 переглядiв