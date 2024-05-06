Правительство Чехии отзывает посла в рф Витезслава Пивонку

Правительство Чехии отозвало посла в рф Витезслава Пивоньку. Его миссия завершится в конце мая. Поиск нового посла уже начат. Об этом сообщает ČTK, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Ян Липавский Чехии проинформировал, что правительство его страны приняло решение отозвать своего посла в рфВитезслава Пивоньку Согласно заявлению представителей Министерства иностранных дел, миссия Пивоньки в москве завершится в конце мая.

Липавский также лично выразил благодарность Пивоньке за его службу в рф, подчеркнув его весомый вклад в дипломатическую работу.

Правительство подтвердило, что активно работает над назначением нового посла, хотя детали относительно кандидатуры и сроков не разглашаются до завершения соответствующего процесса.

Добавим

По предварительным предположениям СМИ, дипломат и бывший заместитель министра обороны Даниэль Коштовал может стать кандидатом на должность в москве. Решение относительно нового посла может быть согласовано во время заседания правительства, однако премьер-министр Петр Фиала отказался комментировать эти вопросы, отметив необходимость соблюдения закона и конфиденциальности.

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