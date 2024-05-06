Уряд Чехії відкликає посла в рф Вітезслава Півонку
Київ • УНН
Чеський уряд вирішив відкликати свого посла в рф Вітезслава Півонку, чия місія закінчується наприкінці травня.
Уряд Чехії відкликав посла у рф Вітєзслава Півоньку. Його місія завершиться наприкінці травня. Пошук нового посла вже розпочато. Про це повідомляє ČTK, передає УНН.
Деталі
Міністр закордонних справ Ян Ліпавський Чехії поінформував, що уряд його країни прийняв рішення відкликати свого посла в рф Вітєзслава Півоньку Відповідно до заяви представників Міністерства закордонних справ, місія Півоньки в москві завершиться наприкінці травня.
Ліпавський також особисто висловив подяку Півоньці за його службу у рф, підкресливши його вагомий внесок у дипломатичну роботу.
Уряд підтвердив, що активно працює над призначенням нового посла, хоча деталі щодо кандидатури та термінів не розголошуються до завершення відповідного процесу.
Додамо
За попередніми припущеннями ЗМІ, дипломат і колишній заступник міністра оборони Даніель Коштовал може стати кандидатом на посаду в москві. Рішення щодо нового посла може бути узгоджено під час засідання уряду, проте прем’єр-міністр Петр Фіала відмовився коментувати ці питання, зауваживши необхідність дотримання закону та конфіденційності.
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