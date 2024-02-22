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Уряд Чехії вирішив припинити видачу посвідок на проживання росіянам і білорусам

Київ • УНН

 • 25635 перегляди

Уряд Чехії вирішив продовжити на невизначений термін дію свого розпорядження про припинення видачі віз і дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі.

Уряд Чехії вирішив припинити видачу посвідок на проживання росіянам і білорусам

Чеська Республіка більше не видаватиме візи та дозволи на проживання росіянам та білорусам через вторгнення рф в Україну. Уряд країни продовжив дію розпорядження про невидачу віз і дозволів на проживання громадянам рф та білорусі, передає УНН із посиланням на Denik N.

Контекст

Незабаром після повномасштабного нападу росії на територію Україну у 2022 році, уряд країни вирішив припинити видачу віз громадянам росії, а згодом і білорусі, за винятком гуманітарних випадків. Постанова діяла до 31 березня, але тепер МЗС Чехії запропонувало нову урядову постанову без конкретного терміну для спрощення. Втім і ця заборона на видачу віз можливо матиме кілька винятків, оскільки представники білоруської опозиції у вигнанні закликають розширити подібні можливості - наприклад, для студентів.

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Чеський прем'єр-міністр Петр Фіала заявив, що необхідно створити умови для того, щоб представники опозиції або студенти, які не хочуть мати нічого спільного з режимами рф та рб, могли навчатися, працювати і діяти на чеській території.

У правилах передбачено ряд винятків, але ми будемо продовжувати працювати над цим

- сказав Фіала.

Нагадаємо

Чеська Республіка викликала посла росії для пояснення обставин смерті Олексія Навального в Сибіру і причин невидачі його тіла родині.

Німеччина підтримує Україну щодо відсторонення російських та білоруських атлетів  від міжнародних змагань.

У Великій Британії погодили новий порядок подовження візи для українців. Відповідно до нього люди, які були змушені покинути свої домівки через вторгнення росії майже два роки тому, зможуть залишатися у Великій Британії до вересня 2026 року.

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