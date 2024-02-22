Уряд Чехії вирішив припинити видачу посвідок на проживання росіянам і білорусам
Київ • УНН
Уряд Чехії вирішив продовжити на невизначений термін дію свого розпорядження про припинення видачі віз і дозволів на проживання громадянам Росії та Білорусі.
Чеська Республіка більше не видаватиме візи та дозволи на проживання росіянам та білорусам через вторгнення рф в Україну. Уряд країни продовжив дію розпорядження про невидачу віз і дозволів на проживання громадянам рф та білорусі, передає УНН із посиланням на Denik N.
Контекст
Незабаром після повномасштабного нападу росії на територію Україну у 2022 році, уряд країни вирішив припинити видачу віз громадянам росії, а згодом і білорусі, за винятком гуманітарних випадків. Постанова діяла до 31 березня, але тепер МЗС Чехії запропонувало нову урядову постанову без конкретного терміну для спрощення. Втім і ця заборона на видачу віз можливо матиме кілька винятків, оскільки представники білоруської опозиції у вигнанні закликають розширити подібні можливості - наприклад, для студентів.
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У правилах передбачено ряд винятків, але ми будемо продовжувати працювати над цим
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