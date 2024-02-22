Правительство Чехии решило прекратить выдачу видов на жительство россиянам и белорусам

Чешская Республика больше не будет выдавать визы и разрешения на проживание россиянам и белорусам из-за вторжения рф в Украину. Правительство страны продлило действие распоряжения о невыдаче виз и видов на жительство гражданам рф и белорусов, передает УНН со ссылкой на Denik N.

Контекст

Вскоре после полномасштабного нападения России на территорию Украины в 2022 году, правительство страны решило прекратить выдачу виз гражданам России, а впоследствии и Беларуси, за исключением гуманитарных случаев. Постановление действовало до 31 марта, но теперь МИД Чехии предложило новое правительственное постановление без конкретного срока для упрощения. Впрочем и этот запрет на выдачу виз возможно будет иметь несколько исключений, поскольку представители белорусской оппозиции в изгнании призывают расширить подобные возможности - например, для студентов.

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Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что необходимо создать условия для того, чтобы представители оппозиции или студенты, которые не хотят иметь ничего общего с режимами рф и рб, могли учиться, работать и действовать на чешской территории.

В правилах предусмотрен ряд исключений, но мы будем продолжать работать над этим - сказал Фиала.

Напомним,

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В Великобритании согласовали новый порядок продления визы для украинцевв. В соответствии с ним люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения России почти два года назад, смогут оставаться в Великобритании до сентября 2026 года.

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