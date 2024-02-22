Правительство Чехии решило прекратить выдачу видов на жительство россиянам и белорусам
Киев • УНН
Правительство Чехии решило продлить на неопределенный срок действие своего распоряжения о прекращении выдачи виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси.
Чешская Республика больше не будет выдавать визы и разрешения на проживание россиянам и белорусам из-за вторжения рф в Украину. Правительство страны продлило действие распоряжения о невыдаче виз и видов на жительство гражданам рф и белорусов, передает УНН со ссылкой на Denik N.
Контекст
Вскоре после полномасштабного нападения России на территорию Украины в 2022 году, правительство страны решило прекратить выдачу виз гражданам России, а впоследствии и Беларуси, за исключением гуманитарных случаев. Постановление действовало до 31 марта, но теперь МИД Чехии предложило новое правительственное постановление без конкретного срока для упрощения. Впрочем и этот запрет на выдачу виз возможно будет иметь несколько исключений, поскольку представители белорусской оппозиции в изгнании призывают расширить подобные возможности - например, для студентов.
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Напомним,
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