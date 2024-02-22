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Правительство Чехии решило прекратить выдачу видов на жительство россиянам и белорусам

Правительство Чехии решило прекратить выдачу видов на жительство россиянам и белорусам

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 08:50  •  4993 просмотра

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Правительство Чехии решило продлить на неопределенный срок действие своего распоряжения о прекращении выдачи виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси.

Чешская Республика больше не будет выдавать визы и разрешения на проживание россиянам и белорусам из-за вторжения рф в Украину. Правительство страны продлило действие распоряжения о невыдаче виз и видов на жительство гражданам рф и белорусов, передает УНН со ссылкой на Denik N.

Контекст

Вскоре после полномасштабного нападения России на территорию Украины в 2022 году, правительство страны решило прекратить выдачу виз гражданам России, а впоследствии и Беларуси, за исключением гуманитарных случаев. Постановление действовало до 31 марта, но теперь МИД Чехии предложило новое правительственное постановление без конкретного срока для упрощения. Впрочем и этот запрет на выдачу виз возможно будет иметь несколько исключений, поскольку представители белорусской оппозиции в изгнании призывают расширить подобные возможности - например, для студентов.

Байден назвал путина "сумасшедшим сукиным сыном" и раскритиковал Трампа из-за навального22 февраля 2024, 08:33 • 6195 просмотров

Чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что необходимо создать условия для того, чтобы представители оппозиции или студенты, которые не хотят иметь ничего общего с режимами рф и рб, могли учиться, работать и действовать на чешской территории.

В правилах предусмотрен ряд исключений, но мы будем продолжать работать над этим

- сказал Фиала.

Напомним,

Чешская Республика вызвала посла россии для объяснения обстоятельств смерти Алексея Навального в Сибири и причин невыдачи его тела семье.

Германия поддерживает Украину по отстранению российских и белорусских атлетов  от международных соревнований.

В Великобритании согласовали новый порядок продления визы для украинцевв. В соответствии с ним люди, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вторжения России почти два года назад, смогут оставаться в Великобритании до сентября 2026 года.

Бербок призвала рф немедленно прекратить войну в Украине22 февраля 2024, 07:48 • 28151 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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petr-fialaПетр Фиала
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания
cheshskaya-respublikaЧешская Республика
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Уряд Чехії вирішив припинити видачу посвідок на проживання росіянам і білорусам
Czech government decides to stop issuing residence permits to Russians and Belarusians
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Правительство Чехии решило прекратить выдачу видов на жительство россиянам и белорусам

Правительство Чехии решило продлить на неопределенный срок действие своего распоряжения о прекращении выдачи виз и видов на жительство гражданам России и Беларуси.

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