Сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 12 марта. УНН. Сегодня в 7:00 сотрудники Донецкой фильтровальной станции попали под обстрел из стрелкового оружия. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КП "Вода Донбасса".
"Под обстрел попал автомобиль, перевозивший персонал ДФС. К счастью, сотрудники станции не пострадали", - говорится в сообщении.
В результате обстрела поврежден автомобиль, пули пробили радиатор.
Напомним, в начале марта из-за обстрела боевиков Донецкая фильтровальная станция временно не работала.