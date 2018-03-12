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Працівники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл

Працівники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні о 7:00 співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл зі стрілецької зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі КП "Вода Донбасу".

"Під обстріл потрапив автомобіль, який перевозив персонал ДФС. На щастя, співробітники станції не постраждали", - зазначено у повідомлені.

У результаті обстрілу пошкоджено автомобіль, кулі пробили радіатор.

Нагадаємо, на початку березня через обстріли  бойовиків Донецька фільтрувальна станція тимчасово не працювала.

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