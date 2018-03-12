Працівники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 12 березня. УНН. Сьогодні о 7:00 співробітники Донецької фільтрувальної станції потрапили під обстріл зі стрілецької зброї. Про це УНН повідомили у прес-службі КП "Вода Донбасу".
"Під обстріл потрапив автомобіль, який перевозив персонал ДФС. На щастя, співробітники станції не постраждали", - зазначено у повідомлені.
У результаті обстрілу пошкоджено автомобіль, кулі пробили радіатор.
Нагадаємо, на початку березня через обстріли бойовиків Донецька фільтрувальна станція тимчасово не працювала.