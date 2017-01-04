Работника СБУ задержали во Львовской области за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Военной прокуратурой Львовского гарнизона на основании материалов и совместно с Управлением ВБ СБ Украины, в рамках контроля по ч.3 ст.189 УК Украины (вымогательство), задокументирован факт вымогательства с применением насилия сотрудником Управления СБ Украины во Львовской области средств в размере 6 тыс. 500 долл. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель Генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос, передает УНН.
"При получении части средств в размере 1 тыс. долл. вымогателя задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Деньги обнаружены и изъяты в полном объеме во время проведения осмотра места происшествия", - отметил А.Матиос.
Проводятся неотложные следственные действия и обыски по месту жительства фигуранта.
Напомним, военная прокуратура Львовского гарнизона, на основании материалов и совместно с Управлением защиты экономики во Львовской области ДЗЭ Национальной полиции задержала "на горячем" за вымогательство и получение взятки в размере 140 тыс. гривен помощника-консультанта одного из нардепов парламентской коалиции.