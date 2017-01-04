Працівника СБУ затримано на Львівщині на хабарі

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Військовою прокуратурою Львівського гарнізону на підставі матеріалів та спільно з Управлінням ВБ СБ України, в рамках контролю за ч.3 ст.189 КК України (вимагання), задокументовано факт вимагання із застосуванням насильства співробітником Управління СБ України у Львівській області коштів у розмірі 6 тис. 500 дол. Про це на своїй сторінці у Facebook  повідомив Заступник Генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

“Під час одержання частини коштів у розмірі 1 тис. дол. вимагача затримано у порядку ст.208 КПК України.
Гроші виявлені та вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події”, — зазначив А.Матіос.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем проживання фігуранта.

Нагадаємо, військова прокуратура Львівського гарнізону, на підставі матеріалів та спільно з Управлінням захисту економіки у Львівській області ДЗЕ Національної поліції затримала “на гарячому” за вимагання та отримання хабара в розмірі 140 тис. гривень помічника-консультанта одного з нардепів парламентської коаліції.

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