Працівника СБУ затримано на Львівщині на хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Військовою прокуратурою Львівського гарнізону на підставі матеріалів та спільно з Управлінням ВБ СБ України, в рамках контролю за ч.3 ст.189 КК України (вимагання), задокументовано факт вимагання із застосуванням насильства співробітником Управління СБ України у Львівській області коштів у розмірі 6 тис. 500 дол. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Заступник Генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
“Під час одержання частини коштів у розмірі 1 тис. дол. вимагача затримано у порядку ст.208 КПК України.
Гроші виявлені та вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події”, — зазначив А.Матіос.
Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем проживання фігуранта.
Нагадаємо, військова прокуратура Львівського гарнізону, на підставі матеріалів та спільно з Управлінням захисту економіки у Львівській області ДЗЕ Національної поліції затримала “на гарячому” за вимагання та отримання хабара в розмірі 140 тис. гривень помічника-консультанта одного з нардепів парламентської коаліції.