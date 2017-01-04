Працівника СБУ затримано на Львівщині на хабарі

“Під час одержання частини коштів у розмірі 1 тис. дол. вимагача затримано у порядку ст.208 КПК України.

Гроші виявлені та вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події”, — зазначив А.Матіос.

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та обшуки за місцем проживання фігуранта.

Нагадаємо, військова прокуратура Львівського гарнізону, на підставі матеріалів та спільно з Управлінням захисту економіки у Львівській області ДЗЕ Національної поліції затримала “на гарячому” за вимагання та отримання хабара в розмірі 140 тис. гривень помічника-консультанта одного з нардепів парламентської коаліції.